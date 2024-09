Mali : 3 milliards de FCFA pour la riposte aux catastrophes naturelles

Dans le souci de trouver une solution adéquate et rapide aux conséquences des inondations, le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assa Badiallo Touré, a rencontré les représentants des missions diplomatiques et acteurs humanitaires, ce mardi 03 septembre 2024 dans la salle de conférence de son département.



Elle a tout d'abord rappelé que suite aux inondations, le président de la Transition, chef de l'Etat a décrété l'état de catastrophe nationale, sur toute l'étendue du territoire national le vendredi 23 août 2024.



Le chef du département de la Santé et du Développement social a ensuite souligné que cette rencontre de haut niveau a pour but de mobiliser des ressources complémentaires, pour permettre au gouvernement de faire face aux dégâts matériels constatés à Bamako, et dans d’autres régions du Mali.



A cet effet, les responsables des services techniques du ministère, en l'occurrence le directeur national du Développement social, Ibrahim Abba Sangaré et celui de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Cheick Amadou Tidiane Traoré, ont fait le point sur les inondations, les actions entreprises et les risques sanitaires découlant de la situation, tels les épidémies de maladies transmissibles, le stress thermique et la propagation de maladies d'origine hydrique comme le choléra.



Sur un total de 228 cas d’inondations dans 18 régions du pays, 18 140 ménages sinistrés ont besoin d’assistance d’urgence. Un total de 42 cas de décès a été enregistré.



Dans la perspective du plan de réponse en préparation, le médecin colonel Assa Badiallo Touré a requis la solidarité, la mobilisation et l'engagement de l'ensemble des partenaires du Mali, dans ce contexte d’extrême urgence, pour un besoin estimé à 3 milliards de FCFA.



En réponse à cette sollicitation, les diplomates et acteurs humanitaires ont réaffirmé leur disponibilité, et s’engagent aux côtés des pouvoirs publics. Ainsi, l’ambassadrice des États-Unis au Mali, Rachna Kohonen, a rassuré que son pays, à travers l’USAID, les ONG internationales et nationales, fournira une aide humanitaire d’urgence supplémentaire aux ménages touchés.



L’ambassadeur du royaume de Belgique et le chargé d’affaires de l'ambassade de la République Populaire de Chine au Mali, ont tous réaffirmé la disponibilité de leur pays. Au nom des acteurs humanitaires, le coordinateur humanitaire par intérim, Mohamed Askia Toure a salué les efforts et les moyens déployés par le gouvernement depuis le début de cette série d’inondations.



Il rassure la disponibilité des acteurs humanitaires pour accompagner le Mali à travers le ministère de la Santé et du Développement social, afin de répondre aux besoins humanitaires urgents. Aussi, il plaide pour un renforcement de la prévention et des actions anticipatoires afin de répondre efficacement aux futures sinistres.