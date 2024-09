Mali : Entretien bilatéral entre le Ministre des Affaires Étrangères et Sergueï Lavrov

Les deux ministres ont eu un échange amical et fructueux, où ils ont passé en revue les axes prioritaires du partenariat stratégique entre le Mali et la Russie. Réaffirmé l’importance de renforcer la coopération économique et commerciale pour égaler les excellentes relations politiques existantes et évoqué des questions sous-régionales et multilatérales d'intérêt commun.



Dans un souci de maintenir une concertation régulière, le Ministre DIOP a confirmé sa participation à la Conférence ministérielle de Sotchi, prévue en novembre 2024, afin d'approfondir les relations d’amitié et de coopération bilatérale.



À l’issue de cette rencontre, les deux ministres ont signé une Déclaration conjointe relative à l'espace extra-atmosphérique, symbolisant ainsi la convergence politique entre les deux nations.



Cet entretien souligne l'engagement du Mali à renforcer ses relations avec la Russie, tant sur le plan politique qu'économique, tout en abordant des questions d'importance régionale et mondiale.