Mali : Grave accident de la route à Fana, 14 morts et 29 blessés

L'accident a impliqué un car de la compagnie « Vis-à-vis transport », en route pour Bamako, et un camion remorque circulant en sens inverse. Le bilan provisoire fait état de 14 morts et 29 blessés, dont 9 dans un état grave. Des dégâts matériels importants ont également été signalés.



Les victimes ont été transportées au Centre de santé de référence de Fana par les agents de la Protection civile. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.



Au nom du gouvernement, le ministre des Transports présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



Le ministre souligne l'importance du respect des règles de circulation pour préserver la vie humaine et protéger les biens, avertissant que les contrevenants s'exposent à des sanctions.