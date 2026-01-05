Mali : Le Général Abdoulaye Maïga réaffirme les valeurs républicaines lors de la montée des couleurs à la Primature

C’est dans une atmosphère de rigueur et de solennité que le Général de Division Abdoulaye Maïga, Premier ministre et ministre de l'Administration Territoriale, a sacrifié à la tradition ce lundi 5 janvier 2026. Sous le regard des membres de son cabinet et des cadres du ministère, les trois couleurs nationales — Vert, Jaune, Rouge — ont été hissées au sommet du mât de la Primature.









Une vision impulsée par le sommet de l'État



Cette cérémonie mensuelle n’est pas un simple protocole. Elle répond à une instruction précise du Président de la Transition, le Général d'Armée Assimi Goïta, visant à placer le civisme au cœur de l'administration publique.









La présence de hautes personnalités administratives souligne l'importance de l'événement :



Le Gouverneur du District de Bamako

L'Agent chargé d'expédier les affaires courantes de la mairie du District

Le personnel civil et militaire de la Primature









Cultiver l'esprit de civisme



En instaurant ce rendez-vous le premier lundi de chaque mois, les autorités de la Transition entendent renforcer le sentiment d’appartenance nationale et le respect des symboles de l'État. Pour le Général Abdoulaye Maïga, il s'agit de rappeler à chaque agent de l'État que l'exercice de sa fonction est avant tout un service rendu à la Patrie.









« Cette cérémonie vise à cultiver l'esprit de civisme et à rappeler les sacrifices consentis pour la souveraineté du Mali », a-t-on souligné dans l'entourage du Premier ministre.









Un symbole de stabilité administrative



Au-delà du geste patriotique, cette montée des couleurs est aussi l'occasion pour le Chef du Gouvernement de prendre le pouls de ses équipes en ce début d'année, marquée par d'importants défis liés à la décentralisation et à la refondation de l'État.

