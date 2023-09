Mali : Le leader de la CMA, Alghabass Ag Intalla, appelle les populations civiles à s’éloigner des installations militaires

Dans une déclaration publiée le 10 septembre 2023, le Cadre Stratégique Permanant pour la Paix, la Sécurité et le Développement (CSP-PSD) à travers son président Alghabass Ag Intalla appelle les populations civiles à « s'éloigner au maximum des installations, mouvements et activités militaires » au nord du Mali.



Ces mouvements ont rassuré les populations que ses forces « feront de la sécurisation des personnes et de leurs biens leur priorité contre toutes sortes de menaces ».



Dans son communiqué, le CSP-PSD a souligné qu’elle n'a à aucun moment demandé à la Minusma la rétrocession des emprises installées sur des zones qu'elle contrôlait au moment de son déploiement, « mais de se retirer tout simplement à défaut de conclure un compromis entre le parties signataires ».



Les mouvements ont indiqué qu’ils ont noté également que « libre champ est ainsi laissé au groupe terroriste de Wagner, partenaire des FAMa, l'opportunité d'utiliser des installations stratégiques construites aux frais des Nations Unies et principalement d'Etats ayant classés cette société privée de mercenariat sur la liste noire des organisations terroristes ».



Pour rappel, c’est en 2012 que plusieurs mouvements armés, revendiquant une meilleure intégration politique et économique des régions du nord du Mali, ont engagé des offensives contre le pouvoir central, allant jusqu'à occuper certaines régions et villes principales du Nord.



Grâce à la médiation engagée par certains pays et organisions internationales, avec l'Algérie comme chef de file, un Accord pour la paix et la réconciliation a été signé entre les principaux mouvements armés et le gouvernement malien en juin 2014 à Alger.