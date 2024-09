Mali : Le ministre de l’Environnement évalue les impacts des inondations et met en place des mesures d'urgence pour protéger les employés et les biens du SIFOR

Il était accompagné de plusieurs membres de son équipe, dont Ségal Haidara, le conseiller technique Fofana, et le DGA des Eaux et Forêts, CLM Tamboura. Le ministre a observé que le niveau de l'eau dans la cour du SIFOR atteignait jusqu'à deux mètres, et presque tous les bureaux ont été touchés par les eaux.



Les inondations ont été causées par des pluies diluviennes qui ont débordé du collecteur naturel derrière la direction générale de la BIM SA.

Face à l'ampleur des dégâts, M. Samake a donné des instructions pour sécuriser d'abord les travailleurs, puis les équipements et les archives.



Le ministre a rappelé à ses agents de se conformer à l'état de catastrophe naturelle déclaré par les autorités, ce qui permettra de mobiliser des ressources pour faire face à la situation.

Cette visite vise à évaluer les impacts des inondations et à mettre en place des mesures d'urgence pour protéger les employés et les biens du SIFOR.