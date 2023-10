Mali : Les FAMa poursuivent leur progression pour prendre possession des emprises de la Minusma

Au Mali, l’état-major de l’armée a indiqué dans un communiqué, jeudi12 octobre 2023 que « les Force armées maliennes (FAMa) continuent leur progression pour prendre possession des emprises de la Minusma ( Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali ».



L’armée malienne a tenu à rassurer les Maliennes que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité, et réaffirmé son engagement envers la protection des droits humains.



« Notre objectif principal est de préserver l'intégrité territoriale de notre pays, le Mali. Les opérations actuelles des FAMa ciblent spécifiquement les positions ennemies qui entravent le bon déroulement de cette mission régalienne », a rassuré l’état-major.



Avec l’adoption, le 30 juin 2023, de la résolution 2690, à la suite de la demande faite par les autorités maliennes pour le retrait de la Minusma, le mandat d’appui à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation a immédiatement pris fin. Dès lors, les efforts de la Mission se sont réorientés vers son retrait, dans le respect du délai stipulé par le Conseil de sécurité.



La Minusma a entamé la seconde phase de son plan de retrait depuis le 1er septembre 2023. Au cours de ce mois d’octobre, la Mission entend procéder à la fermeture de trois camps à Douentza, dans le Centre, et à Aguelhok et Tessalit, dans le Nord.



Conformément à son plan de retrait tel que communiqué préalablement aux autorités maliennes, la Minusma a achevé le 10 octobre dernier, le retrait de ses troupes des postes avancés de Kidal qui, entre autres, appuyaient le bataillon des Forces armées maliennes reconstitué (BATFAR), pour permettre le regroupement des casques bleus dans le camp de la Mission dans cette localité en vue de leur rapatriement imminent dans leur pays.