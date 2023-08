Mali : Retrait anticipé de la Minusma de Ber

« La Minusma a anticipé son retrait de Ber en raison de la dégradation de la sécurité dans la zone & des risques élevés que cela fait peser sur nos Casques Bleus », a annoncé dimanche sur Twitter, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma).



La mission a par ailleurs invité « les différents acteurs concernés à s’abstenir de tout acte qui pourrait davantage compliquer l'opération » du retrait de ses troupes.

Dans un communiqué vendredi 11 aout 2023, l’armée malienne a annoncé avoir subi des « tirs de harcèlement » alors qu’elle progressait vers Ber, une localité située dans la Région de Tombouctou.



« Dans le cadre de la rétrocession des emprises de la MINUSMA, les Forces Armées Maliennes, en mouvement vers la localité de Ber, région de Tombouctou, ont riposté vigoureusement à une tentative d’incursion dans leur dispositif et à des tirs de harcèlement », lit-on dans le communiqué.



Selon l’armée, cet accrochage armée qui a eu lieu le vendredi 11 août 2023 avec « les terroristes » a causé 1 mort et 4 blessés dans ses rangs. Du côté des « terroristes », quatre corps ont été comptés.



La zone de Ber est depuis le théâtre de tensions opposant d’une part l’armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner et d’autre part la Coordination des mouvements de l’Azawad des Touaregs.



Il faut rappeler que c’est le vendredi 16 juin 2023 que le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a saisi l’opportunité d’être devant le Conseil de sécurité des Nations unies, pour demander le retrait, « sans délai » de la mission de paix, de son pays.



La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) a été créée par la résolution 2100 du Conseil de sécurité, du 25 avril 2013, pour appuyer le processus politique dans ce pays et effectuer un certain nombre de tâches d’ordre sécuritaire. Le Conseil de sécurité a demandé à la Minusma d’aider les autorités de transition maliennes à stabiliser le pays et à appliquer la feuille de route pour la transition.