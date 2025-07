Mali : Réunion Interministérielle pour anticiper les fortes pluies et inondations prévues

Présidée par le représentant du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, le Contrôleur Principal de Police Aminata Louis Keita, en présence du chef du Centre de Coordination et de Gestion de Crises, le Colonel Issa Raoul Dana Dabo, cette réunion a rassemblé des représentants de divers ministères.





Bakary Magane, représentant de Mali-météo, a alerté sur les prévisions : « Cette semaine, il n'y a pas eu de cas d’inondation ni d'effondrements, mais une forte pluie est attendue. » En réponse, le Colonel Moussa Bagayoko, représentant de la Protection Civile, a affirmé que des mesures sont prises et que ses services sont en alerte maximale. Il a toutefois appelé les populations à une plus grande vigilance et à la citoyenneté, en les encourageant à continuer de curer les caniveaux.





De son côté, le Directeur National de l’Hydraulique, Sékou Diarra, a exprimé sa préoccupation face à la montée des eaux actuelle, qui dépasse largement les niveaux enregistrés à la même date l'année dernière. Il a précisé que des barrages fournissent des informations sur les apports d'eau, permettant d'émettre des bulletins d'information aux populations et aux autorités.