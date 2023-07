Mali : Une médecin-colonel formée en Russie nommée à la tête du ministère de la Santé

Elle possède un master en santé publique avec une spécialisation en gestion des structures de santé et économie de la santé. Elle est également titulaire d'un certificat d'études spéciales (CES) en cardiologie et d'un brevet international de médecine aéronautique obtenu au Centre de formation de médecine aéronautique de l'école du Val-de-Grâce de Paris, en France.



Le Colonel Assa Badiallo Touré possède une vaste expérience dans le domaine de la santé. Avant sa nomination en tant que Ministre, elle occupait le poste de Directrice Régionale de la Santé du District de Bamako et était le point focal national pour la Covid-19. Elle a également travaillé en tant que conseillère spéciale du président de la Transition, où elle s'est occupée des œuvres sociales du Chef de l'État.



Avec son bagage académique et son expérience professionnelle, le Colonel Assa Badiallo Touré est bien préparée pour assumer ses responsabilités en tant que Ministre de la Santé et du Développement Social. Son expertise contribuera à renforcer le secteur de la santé au Tchad et à mettre en place des politiques et des programmes efficaces pour le bien-être de la population.