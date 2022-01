Mali : l’OCI inquiète suite aux sanctions de la CEDEAO

Suite aux résultats du Sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) tenu le 9 janvier 2022, le secrétariat général de l'Organisation de coopération islamique (OCI) suit avec préoccupation les récents développements en République du Mali,



A cet effet, le secrétariat général exhorte toutes les parties concernées à ne ménager aucun effort, pour parvenir à un accord pour le retour pacifique à l'ordre constitutionnel en République du Mali.



Par ailleurs, l'Organisation de coopération islamique exprime sa disponibilité à soutenir tous les efforts visant à trouver une solution à cette crise de manière à préserver la sécurité et la stabilité de la République du Mali et les intérêts supérieurs de son peuple.



Enfin, le secrétariat général de l'OCI apprécie également les efforts de la CEDEAO pour maintenir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.