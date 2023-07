Mali : la MINUSMA dément les rumeurs de ventes aux enchères de blindés à Kidal

Dans un communiqué, la MINUSMA a déclaré qu'elle ne vend pas de véhicules blindés et qu'elle met régulièrement aux enchères des déchets non dangereux dans le cadre d'une procédure transparente d'appel d'offres.



Selon la MINUSMA, les enchères en question ont débuté à la mi-mars et les soumissionnaires ont eu l'occasion d'inspecter les ferrailles avant de soumettre leurs offres. Toutefois, il est important de préciser que les véhicules blindés endommagés et inutilisables filmés et photographiés par les soumissionnaires ne font pas partie de l'appel d'offres et ne sont pas disponibles à la vente ou au don. En effet, les règles de l'ONU interdisent explicitement la vente ou le don de véhicules blindés.



La MINUSMA tient à dissiper toute confusion et à rappeler que ses activités d'enchères concernent exclusivement des déchets non dangereux. L'organisation reste attachée à la transparence et à la conformité avec les règles établies par l'ONU.