Mali : la prière de l'Aïd dans la la salle des banquets de la Présidence pour le colonel Goïta

Le Premier ministre, le Président du Conseil national de Transition (CNT), des diplomates accrédités auprès de la République du Mali ainsi que les collaborateurs du chef de l’État, étaient présents à cette prière, conduite par l’imam de la mosquée de Koulouba.



Le président Goïta s’est ensuite adressé aux Maliens, de l’intérieur comme de l’extérieur, aux partenaires et amis du Mali, en leur souhaitant bonne fête d’Aïd el-Kébir. Il a également saisi l’occasion pour remercier les Maliens pour leur mobilisation historique lors du référendum du 16 juin 2023.



Le chef de l’État n’a pas non plus oublié les agriculteurs. Il leur a souhaité une bonne campagne agricole afin que puisse régner dans le pays l’autosuffisance alimentaire.