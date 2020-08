Mali : le G5 Sahel disponible à "aider les frères maliens dans le règlement pacifique"

Le G5 Sahel a réagi mardi aux évènements survenus au Mali ayant entrainé la démission forcée du chef de l'État Ibrahim Boubakar Keïta suite à un soulèvement de militaires. "Le président en exercice du G5 Sahel suit en étroite concertation avec ses homologues chefs d’Etat des pays membres et avec une grande préoccupation les graves événements survenus ce mardi 18 août au Mali", selon un communiqué.



"Face à cette situation de crise aigüe, les Présidents du G5 Sahel tiennent à exprimer leur attachement indéfectible à l’ordre Constitutionnel et au respect des institutions démocratiquement établies", précise l'organisation sous-régionale.



Les chefs d'État du G5 Sahel "exigent la libération immédiate et inconditionnelle de son Excellence le Président Ibrahim Boubacar Keita, du Premier Ministre Boubou Cissé, des membres de son gouvernement, ainsi que de toutes les autres personnalités arrêtées."



Ils exhortent "les frères Maliens à suivre la voie du dialogue pacifique pour résoudre les problèmes internes actuels dans l’intérêt de leur pays ainsi que dans celui de toute la sous-région."



Les chefs d'État réaffirment leur "disponibilité à aider les frères maliens dans le règlement pacifique de cette crise d’une extrême gravité."