Mali : le Président de la Transition porte assistance aux veuves et orphelins de militaires de Mopti tombés pour la Patrie

Ces dons étaient composés de 5 tonnes de riz, 5 tonnes de mil, 20 bidons d’huile alimentaire de 20 litres chacun, et 100 kits scolaires. Ce geste témoigne de l’engagement indéfectible du Président de la transition pour le bien-être des populations maliennes. La cérémonie officielle de remise de ces kits était présidée par le Conseiller spécial du Président de la Transition, M. Aguibou.



Le Capitaine Ibrahim Keita, chef du bureau des affaires sociales de la zone de défense n° 6, a souligné, dans son intervention, l’importance de ce geste du Chef de l’État à l’endroit de ces couches vulnérables. Il a témoigné la reconnaissance de la hiérarchie militaire, assurant que les dons seront judicieusement utilisés.



Le gouverneur, pour sa part, a qualifié cette assistance humanitaire du Président de la Transition de geste de magnanimité. Il a relevé trois caractéristiques fondamentales dans ce geste : une expression de solidarité à l’endroit des veuves et orphelins militaires, une manifestation de fraternité d’armes avec les défunts camarades, et un appel à la compassion des autres frères d’armes vis-à-vis des familles endeuillées.



Prenant la parole, au nom du Chef de l’État, M. Aguibou Dembele, conseiller spécial du Président Goita, a précisé l’objectif de cette assistance sociale et humanitaire. Il a expliqué qu’il s’agissait de faire comprendre aux veuves et orphelins que le peuple malien ne les oubliera jamais. Il a assuré que les œuvres sociales du Président s’étendront à toutes les localités du pays, conformément à la vision présidentielle de ne laisser aucun Malien pour compte.



Les bénéficiaires, représentés par Mme Lala Sylla, ont exprimé, quant à elles, leur profonde gratitude pour cette générosité du Chef de l’État à leur endroit. Elles ont formulé des vœux ardents pour le retour de la paix dans le pays.



« Le Président de la Transition réitère son engagement pour le bien-être de la population malienne et continuera de travailler inlassablement pour renforcer la solidarité nationale et promouvoir le progrès social », a indiqué M. Aguibou Dembelle selon la présidence.