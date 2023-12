Mali : le Président de la Transition reçoit une délégation ministérielle russe

« L’objectif de cette visite était d’échanger et de rassurer les autorités maliennes sur l’envoi imminent d’experts russes dans divers secteurs afin d’évaluer les opportunités de renforcement de la coopération entre la Fédération de Russie et la République du Mali », a souligné Bamako.



« Les semaines à venir promettent d’être très dynamiques au Mali, avec l’arrivée successive d’experts russes chargés d’évaluer les secteurs énergétiques, des transports, des télécommunications, ainsi que les mines. L’objectif principal est de traduire rapidement les engagements en actions concrètes afin de résoudre les problèmes majeurs auxquels le peuple malien est confronté », a-telle ajouté.



« À l’issue de cette rencontre au Palais de Koulouba, d’importantes décisions ont été prises. Dans les deux prochaines semaines, une équipe d’experts russes atterrira à Bamako pour évaluer le système énergétique malien ainsi que d’autres domaines stratégiques tels que les mines, le trafic ferroviaire, les réseaux de télécommunication, etc. Dans le secteur agricole, des intrants seront rapidement fournis pour soutenir les agriculteurs maliens », a indiqué la même source.