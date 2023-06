Mali : le colonel Assimi Goïta accomplit son devoir citoyen pour le référendum constitutionnel

À cette occasion, le colonel Assimi Goïta a exprimé une fois de plus sa reconnaissance envers le peuple malien pour sa résilience, qui a permis de réaliser dans la diversité cette volonté populaire exprimée lors des assises nationales. Il a également salué les forces armées de défense et de sécurité du Mali, véritable pilier de la nation malienne, qui veillent sur notre État et notre population, et qui constituent le premier rempart pour la sauvegarde de notre souveraineté.



Le président de transition, le Colonel Assimi Goïta, est convaincu que ce référendum ouvre la voie à un Mali nouveau, fort, efficace et émergent, mettant en avant le bien-être des populations. Il a saisi cette opportunité pour appeler tous les Maliens à se donner la main, quel que soit le résultat de ce référendum, afin de cultiver l'union sacrée autour du Mali.



Environ 8,4 millions de citoyens maliens ont été appelés à se rendre aux urnes afin de s'exprimer sur la modification de la Constitution proposée par la junte militaire au pouvoir suite aux deux coups d'État survenus en 2020 et 2021. Les électeurs auront le choix de répondre "oui" en déposant un bulletin blanc ou "non" en utilisant un bulletin rouge.



Le référendum vise à ouvrir la voie à des élections et à permettre le retour d'un régime civil. Parmi les propositions de modification figure la création d'une deuxième chambre parlementaire, à savoir un Sénat qui représenterait les autorités traditionnelles. Cette initiative vise à renforcer la représentation de l'ensemble du Mali. Le référendum propose également l'établissement d'une Cour des comptes indépendante.