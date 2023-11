Mali: le militant Clément Dembélé placé sous mandat de dépôt après des menaces contre le Président de la transition, le Colonel Assimi Goïta

« Le Pr Clément Dembélé a été arrêté le vendredi dernier par des agents de la Brigade d’investigation judiciaire (BIJ) pour avoir menacé le Président Assimi Goita et sa famille », a rapporté dans un article lundi, le site Malijet.com.



Selon la même source, le militant « a été arrêté par les éléments de la BIJ au Centre Djoliba où il s’apprêtait à animer une conférence de presse en lieu et place de son meeting annulé le même jour ».



Elle a précisé qu’« en effet, ce vendredi 17 novembre, Clément Dembélé avait appelé les militants de sa nouvelle coalition, le Front commun pour le Mali, à une mobilisation au Monument de l’Indépendance ».



« Il a été interpellé par la BIJ suite à un soit transmis du procureur du Pôle national de la cybercriminalité. Après son audition, il sera présenté au procureur », a expliqué à Malijet.com, Moussa Ousmane Touré, membre du front commun pour le Mali dont Clément est membre.

« Sans plus de détail, pour M. Toué il lui est reproché d’avoir porté des menaces contre le Président de la transition et sa famille. En effet, depuis son interpellation, dans un audio circulant sur les réseaux sociaux, Clément DEMBÉLÉ menace de jeter des mauvais sorts (attaque mystique) contre les enfants, la femme et tous les membres de la Famille d’Assimi », a conclu le journal.