Mali : le président de la Transition réaffirme son engagement envers les orphelins de la Nation

Le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goita, chef de l’État, a présidé le jeudi 30 octobre 2025 la cérémonie officielle marquant la cinquième édition de la Journée nationale des Pupilles en République du Mali.



L’évènement, placé sous le signe de la solidarité et de l’espoir, a réuni les plus hautes autorités du pays autour des orphelins, bénéficiaires d’un programme de soutien et d’accompagnement soutenu par l’État.



La célébration de cette cinquième édition a débuté par un déjeuner offert par le chef de l’État aux Pupilles de la Nation, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, de Mme le ministre de la Santé et du Développement social, médecin colonel-major Assa Badiallo Touré, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement.



Au programme, la remise symbolique des cartes aux nouveaux Pupilles et de leurs cartes bancaires a constitué un moment fort, suivi d’une visite guidée du palais de Koulouba. Kadiatou Sangaré, porte-parole des Pupilles et fille du défunt lieutenant Mamadou Sangaré des Douanes, a exprimé sa gratitude envers le président de la Transition. Elle a formulé des bénédictions pour la paix et l’unité au Mali, avant de remettre au chef de l’État un cadeau symbolique.



Dans son allocution, Mme le ministre de la Santé et du Développement social, colonel-major Assa Badiallo Toure, a salué les efforts constants du président pour le bien-être des orphelins. Elle a rappelé les réalisations majeures telles que la construction de la Maison des Pupilles, l’octroi de bourses d’études, la mise à disposition de véhicules et de matériels scolaires, ainsi que l’accompagnement pédagogique ayant permis d’améliorer significativement le taux de réussite scolaire des Pupilles entre 2022 et 2025.



La ministre a également souligné que, grâce au dernier décret présidentiel, 326 orphelins ont obtenu le statut officiel de Pupilles de la Nation. Ce qui constitue une étape importante pour leur intégration et leur épanouissement. Cette Journée, coïncidant avec l’avant-dernier jour du Mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’Exclusion, réaffirme l’engagement de l’État malien et de ses partenaires à offrir à ces enfants un avenir digne, à travers un suivi rigoureux, des activités éducatives et culturelles, et une attention constante à leur bien-être.



La cérémonie a incarné la volonté du président de la Transition de faire des Pupilles de la Nation un symbole de résilience et d’espérance pour le Mali.