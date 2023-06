Mali : le président lance la construction d’un Centre d’intelligence artificielle et de robotique

Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé le 7 juin 2023, la cérémonie de pose de la première pierre du Centre d’intelligence artificielle et de robotique du Mali (CIAR-Mali), à Kati Sirakoro Niaré.



Cet établissement, premier du genre au Mali, participe à la promotion des sciences mathématiques, de la technologie et de l’ingénierie. À travers une telle initiative, les autorités maliennes entendent mettre à la disposition du pays des recherches de qualité au service des ambitions du Mali. Un pays qui devient de plus en plus une terre d’innovation et d’avancées technologiques, explique la Présidence.



La construction de ce centre, sur les instructions du chef de l’État, participe à l’accompagnement et à l’encouragement de ces génies qui ne cessent de faire honneur au Mali à travers le monde. « Le monde connait beaucoup de bouleversements à cause des nouvelles technologies et se dirige vers une nouvelle révolution industrielle. Le Mali se doit d’être présent à cette révolution », a indiqué le Président de la Transition dans son interview à la presse.



La souveraineté retrouvée du Mali doit se refléter dans tous les domaines, y compris les domaines scientifiques et industriels. « Je suis convaincu que la recherche dans les domaines scientifiques et technologiques est un pas vers notre souveraineté scientifique et industrielle », estime le Chef de l’État avec la conviction que les résultats probants qui seront obtenus de ces recherches impacteront positivement tous les domaines de développement tels que la santé, l’environnement, la gestion des mines et de l’énergie et surtout la défense et la sécurité.



« Ces génies constituent un espoir pour le Mali et nous leur faisons confiance », a conclu le président de la transition.