Mali : les chefs militaires réunis à la Présidence pour une rencontre stratégique

Une réunion stratégique a réuni le 19 février 2024, le colonel Assimi Goïta, président de la Transition et chef de l’État du Mali, avec les chefs d’État-Major et les directeurs de services des Forces de défense et de sécurité. Tenue au palais de Koulouba, cette rencontre visait à évaluer la situation sécuritaire du pays et à examiner le contexte géopolitique régional et international.



Le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens combattants, a souligné, lors d’une interview post-réunion, l’importance de la cohérence du système de défense et de sécurité malien, reflétant la priorité donnée par les autorités et le peuple malien, à l’armée dans un contexte de défis économiques.



Les Forces de défense et de sécurité, équipées et prêtes, assument la protection de l’intégrité territoriale et la sécurité des personnes et de leurs biens. La rencontre a permis de définir des orientations prioritaires, mettant la population au cœur des opérations de sécurisation.



Le colonel Goïta a insisté sur la nécessité de maintenir la pression sur les forces en action tant que la menace terroriste persiste et que la liberté de mouvement des citoyens est entravée. Les autorités de transition s'engagent à garantir la sécurité et le bien-être de la population, contribuant à la stabilité de la nation et de la région, face à toute menace.