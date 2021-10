Mali : une attaque terroriste fait 21 morts entre Koro et Bandiagara

Dans un communiqué, le chef d’Etat-major général des armées, le colonel Souleymane Dembele informe que, « le mercredi 06 octobre 2021, aux environs de 11 heures 25, un convoi des Forces armées du Mali (FAMA), à l’issue d’une jonction entre les localités de Koro et Bandiagara a été la cible d’une attaque complexe à l’Engin explosif improvisé (EEI) suivie de tirs nourris ». Face à cela, les Fama ont réagi à cette attaque, en poursuivant les assaillants et en procédant à un ratissage systématique dans des manœuvres aéroterrestres.



Actuellement, les fouilles se poursuivent dans la zone. Le bilan provisoire de cette attaque fait état de 09 militaires morts et 11 blessés, 03 véhicules détruits. Du côté des groupes armés, l’on enregistre 15 assaillants tués, 20 motos et des armes récupérées. Le chef de l’Etat-major général des armées présente ses condoléances les plus attristées aux familles et frères d’armes des disparus, en cette douloureuse circonstance.



Par ailleurs, il souhaite un prompt rétablissement aux blessés. « Tout en leur renouvelant sa confiance et son soutien, le chef de l’Etat-major général des armées encourage les Forces armées maliennes à maintenir davantage la pression sur les groupes armés terroristes en vue de la sécurisation des personnes et des biens », peut-on lire du communiqué rendu public le 06 octobre 2021.