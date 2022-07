Mali : une délégation de l’ONU rencontre le premier ministre

Le Premier ministre malien Choguel Maïga a reçu le 26 juillet 2022, en présence de certains membres du gouvernement, une délégation de l’Organisation des Nations Unies, conduite par le sous-secrétaire général, Chargé des Opérations de maintien de la paix, M. Jean-Pierre Lacroix.



Il était accompagné du Représentant spécial du Secrétaire général, Chef de la Mission Multidimensionnelle de l’ONU au Mali, MINUSMA.



Dans ses propos liminaires, le chef du Gouvernement a rappelé que « depuis l’installation de la MINUSMA en 2013, le Gouvernement du Mali a toujours entretenu un dialogue dynamique avec les Nations Unies dans le cadre de la mise en œuvre efficace et efficiente de son mandat ».

Il n’existe pas au Mali de sentiment anti-MINUSMA, a affirmé le Premier ministre. Il a également réitéré les fortes réserves exprimées par l’État du Mali, lors de l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2640 du 29 juin 2022, renouvelant pour une période d’un an, le mandat de la MINUSMA, relatives aux droits de l’homme, sans l’implication de l’État malien.



Concernant la situation spécifique des 49 éléments de l’armée ivoirienne arrivés par vol civil, à l’aéroport international Président Modibo KEITA-SENOU, le dimanche 10 juillet 2022, le Chef du Gouvernement a renouvelé sa demande de clarification des liens légaux ou contractuels entre les militaires ivoiriens concernés, la société Sahel Aviation Service et le contingent allemand de la MINUSMA.

Selon lui, « la crédibilité de toute action de l’ONU sur notre territoire se jugera à l’aune de notre capacité collective à assurer la protection des populations civiles, à lutter contre l’insécurité et le terrorisme, à aider au redéploiement de l’État, au rétablissement de sa souveraineté sur l’ensemble du Territoire ». Il a réaffirmé la disponibilité au dialogue du Gouvernement du Mali, dans le respect de la souveraineté, de l’indépendance de notre pays et la dignité du peuple malien.



M. Jean-Pierre Lacroix a déclaré que l’extension du renouvellement du mandat de la MINUSMA est assortie d’une revue stratégique que l’ONU est disposée à conduire avec le Mali pour évaluer la Mission. « Nous pouvons travailler ensemble à définir les objectifs de la MINUSMA », a ajouté le sous-Secrétaire général adjoint. Par rapport aux rotations des contingents des pays contributeurs de la MINUSMA, M. Lacroix, explique qu’il y’a là une opportunité pour mieux clarifier les procédures afin d’assurer la fluidité et la transparence des rotations qu’il a jugé vitale pour l’efficacité de la Mission.