Mali : une délégation tchadienne dépêchée auprès du président Assimi Goïta

Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience, ce 31 mars 2022, une délégation tchadienne, conduite par Mounira Hassaballah, ministre tchadienne du Développement touristique et de l’Artisanat. L'émissaire était porteuse d’un message du général Mahamat Idriss Deby, président du Conseil militaire de transition (CMT), informe la Présidence malienne.



À sa sortie d’audience, l’émissaire tchadien a indiqué être au Mali en vue de réaffirmer le soutien du Tchad à son pays frère, le Mali. « Le Tchad sera toujours aux côtés du Mali », a-t-elle rassuré. Selon ses précisions, des relations fraternelles de coopération et d’amitié ont toujours existé entre le Mali et le Tchad.



« Le peuple tchadien sera toujours aux côtés du peuple malien tout comme le peuple malien nous a toujours porté son attention et sa fraternité », a confié la représentante tchadienne. Le Président Goïta a apprécié la démarche et a indiqué avoir pris une bonne note.