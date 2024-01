Mali : une frappe chirurgicale de l’armée a permis de détruire un véhicule transportant du matériel de guerre

Au Mali, l'état-major général des armées a souligné dans un communiqué ce lundi 8 janvier 2024 que dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les FAMa (Forces Armées Maliennes) ont repéré une base des groupes terroristes à 22km au sud-ouest de Tessit ce dimanche 07 Janvier 2024 aux environs de 18h. Ainsi, les vecteurs aériens ont procédé à une frappe chirurgicale qui a permis de détruire un pick-up transportant du matériel de guerre et un important stock logistique d'armes et de munitions camouflé sous un arbre. La situation est sous contrôle et les FAMa poursuivent leurs opérations de ratissages pour débusquer les terroristes dans leurs cachettes. L'Etat Major Général des Armées salue la détermination des troupes engagées sur les différents théâtres d'opération.



Cette action témoigne du professionnalisme et de l'engagement constant des Forces Armées Maliennes dans la lutte contre le terrorisme. Elle assure également la population nationale ainsi que la communauté internationale que le Mali reste résolu à protéger son territoire contre toute menace terroriste.



La réussite de cette opération souligne l’importance cruciale du soutien continu apporté par la communauté internationale, en particulier dans le domaine du renseignement militaire et des capacités opérationnelles. La coopération entre les forces maliennes et leurs partenaires extérieurs joue un rôle essentiel dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.