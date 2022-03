Mali : une production record de 760.000 tonnes de coton

Depuis 2020, le ministre de l'Economie et des Finances a réussi à mettre en confiance les acteurs clés du secteur du coton au Mali en épongeant des arriérés de 87 milliards. Il s'agit bien des banques, des producteurs et des fournisseurs d'intrans.



Par ce geste inédit, les autorités de la Transition ont boosté de manière jamais égalée le secteur moteur de l'économie malienne. A ces arriérés épongés, viennent s'ajouter d'autres mesures déterminantes comme celle du maintien de la subvention des intrans par l'Etat, à 11 000 FCFA , soit un coup financier de 24 milliards, auxquelles s'ajoute la mesure incitative de rehaussement du prix du kilogramme du coton graine de 250 à 280 CFA, soit un coût de 16 milliards.



"Cela a bien étonné plus d'un dans l'espace CEDEAO et même au-delà, surtout les "plus grands spécialistes des finances" qui théorisaient déjà sur l'agonie économique du Mali et donc son écroulement sous le poids des sanctions qui lui ont été injustement infligées. Triompher de l'adversité dans la communion collective. C'est cela le Génie malien", se félicite la Présidence.