Mamadi Doumbouya a affirmé que les Africains ne sont ni pro ni anti aucune de ces puissances étrangères, mais qu'ils sont tout simplement pro africains. Cette déclaration met en avant l'importance de l'unité et de la souveraineté africaine, tout en rejetant toute tentative de division ou d'ingérence étrangère.



Le Président de Transition de la Guinée a ainsi rappelé que l'Afrique doit être au centre de ses propres décisions et travailler en faveur de son propre développement, en mettant en avant les intérêts du continent avant tout. Cette position renforce la notion d'indépendance politique et économique de l'Afrique, tout en encourageant la coopération équitable avec les partenaires internationaux.



Le Président de Transition de Guinée, Colonel Mamadi Doumbouya, a soulevé une question intrigante : qui sont les vrais putschistes ? Dans un discours prononcé, il a rappelé que les putschistes ne sont pas seulement ceux qui prennent les armes pour renverser un régime, mais aussi ceux qui manigancent, utilisent la fourberie et trichent pour manipuler les textes de la constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir.