Manifestations en Libye : Moussa Faki exprime son soutien aux revendications populaires

Le president de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat a déclaré le 3 juillet suivre avec haute attention la situation en Libye marquée par des violentes manifestations populaires.



Moussa Faki Mahamat exprime son ferme soutien aux revendications populaires pour leur bien-être et soutient avec force leur ardent désir pour une rapide sortie de la crise du pays qui dure depuis plus d’une décennie.



Dans cet esprit, il demande au légitime mouvement populaire de veiller au respect de l’intégrité des personnes et des biens publics et privés.



Le president de la Commission de l’Union africaine se félicite du soutien des parties libyennes a la feuille de route africaine relative à la réconciliation nationale libyenne et leur volonté de s’y inscrire conformément aux modalités que la délégation africaine sous les auspices du Comité de Haut Niveau sur la Libye leur a récemment présentées.



A cet égard, le président de la commission de l’Union africaine insiste sur le caractère inclusif du processus de réconciliation et sur la nécessité de son appropriation par le peuple libyen lui-même.