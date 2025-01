Marché du Carbone en Afrique de l'Ouest : La Côte d'Ivoire prend les rênes

Objectifs Ambitieux : Engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30,41% d'ici 2030 par rapport au statu quo ou de 98,95% avec un soutien international.

Modèle de Durabilité : La Côte d'Ivoire aspire à concilier développement économique et préservation de l'environnement.

Cadre Réglementaire et Institutionnel

Opportunités pour l'Afrique de l'Ouest

Soutien de l'Union Européenne

Le ministre a souligné les ambitions du Programme national de Développement (PND) :Assahoré Konan Jacques a mis en avant les avancées réalisées la mise en place d'un cadre réglementaire, institutionnel et juridique pour soutenir les marchés du carbone et un registre opérationnel garantissant une transparence accrue dans la gestion des projets et des unités carbones.Le ministre a également évoqué les bénéfices potentiels pour les pays de la région. Utilisation des marchés du carbone pour renforcer les transferts de technologies et atteindre les objectifs des Contributions déterminées au niveau national (CDN).L'ambassadeur de l'UE en Côte d'Ivoire, Francesca Di Mauro, a exprimé le soutien de l'UE pour positionner la Côte d'Ivoire comme un acteur clé sur le marché du carbone en Afrique de l'Ouest.Le forum, centré sur la coopération, l'innovation et l'action concertée pour faire face au changement climatique, se clôturera le 24 janvier. La Côte d'Ivoire se positionne ainsi comme un leader potentiel dans la dynamique des marchés du carbone, mettant en avant son engagement pour un avenir durable.