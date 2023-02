Maroc : Complexe Mohammed VI de football, un joyau sportif pour la performance

Le Complexe Mohammed VI de football est dédié à la performance et au développement du football de haut niveau.



Mercredi dernier, les responsables de la Fédération marocaine de football ont accueilli une centaine de journalistes africains, en provenance de différentes régions du continent, pour couvrir la Coupe du monde des clubs. Ils ont offert une visite guidée du complexe et des explications ont été fournies sur son fonctionnement.



Construit sur un terrain de 29,3 hectares par la Fédération Royale Marocaine, le Complexe est destiné à accueillir les équipes nationales marocaines en stage de préparation, et les équipes étrangères qui souhaitent s'entraîner au Maroc.



Il vise également à promouvoir le tourisme national et le rayonnement international du Royaume. Le Complexe est équipé de technologies de pointe et conforme aux normes internationales de la FIFA.



Le Complexe comprend des résidences pour les différentes catégories d'équipes nationales, ainsi que des terrains de football en gazon naturel et synthétique, un terrain couvert, une salle de réathlétisation, une piscine, des courts de tennis et un terrain de Beach soccer.



Par ailleurs, il dispose également d'un Centre de médecine de sport et de performance, équipé des dernières technologies et répondant aux normes de la FIFA, ainsi que d'espaces de restauration et de détente, un auditorium modulable pour accueillir des manifestations, et des bâtiments administratifs.



Le coût total du Complexe s'élève à 630 millions de dirhams (soit 37,3 milliards de FCFA), et fait partie du Programme national de mise à niveau des infrastructures du football marocain.