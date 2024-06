Maroc : Lalla Latifa, mère du roi Mohamed VI et veuve du défunt monarque Hassan II, est décédée

La princesse Lalla Latifa, également connue sous le nom de “Mère des Enfants Royaux”, n’avait pas de responsabilités officielles et ne participait pas à des événements publics. Elle résidait entre le Maroc et la France, et souffrait de problèmes de santé depuis plusieurs années.



Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé ses condoléances au roi du Maroc, pays frère, suite à ce décès. Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a également adressé un message de condoléances.

« C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu de Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Latifa du Royaume du Maroc. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, j’adresse à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la famille royale et au peuple marocain frère, nos condoléances émues. Puisse Allah, le Miséricordieux, accueillir l'illustre défunte en Son Paradis », a écrit sur Twitter (X), samedi, Bassirou Diomaye Faye.



Mohammed VI règne sur le Maroc depuis juillet 1999, date à laquelle il a succédé à son père, Hassan II.