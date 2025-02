Maroc-Tchad : L’Initiative Atlantique Royale au cœur des échanges à N'Djamena

Le complexe portuaire de Dakhla-Atlantique, un futur hub logistique pour le commerce sahélo-atlantique.

L’axe routier Dakhla-Tanger, facilitant la connexion avec l’Europe.

Le Gazoduc Afrique Atlantique, qui fournira de l’énergie à 13 pays côtiers et sahéliens.

L’ambassadeur du Maroc, Abdellatif Erroja, a mis en avant les opportunités offertes par cette initiative en matière de développement économique et de connectivité régionale. Lancée en 2023 dans le cadre du Processus des États Africains de l’Atlantique (PEAA), cette initiative s’inscrit dans la vision africaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Elle repose sur plusieurs axes stratégiques : le renforcement de la coopération entre les 23 États riverains de l’Atlantique, la facilitation de l’accès des pays sahéliens à la mer et l’exploitation des infrastructures marocaines (ports, routes, chemins de fer) pour désenclaver la région.Plusieurs projets structurants illustrent cette ambition, notamment :Le Tchad, pays enclavé au cœur du Sahel, joue un rôle clé dans cette dynamique. Son gouvernement participe activement aux discussions, et ses projets d’infrastructures s’alignent avec cette initiative, notamment dans le cadre du Forum du Développement des Infrastructures du Tchad, prévu du 18 au 20 février.L’ambassadeur Erroja a souligné que cette initiative représente pour le Tchad une opportunité unique de dynamiser ses échanges commerciaux, de renforcer ses relations avec le Maroc et d’intégrer les chaînes de valeur africaines et mondiales. Il a appelé à un engagement collectif pour faire de l’espace sahélo-atlantique un levier de croissance et de stabilité régionale.Le président de la CCIAMA, Ali Adjim Mahamat Seid, a déclaré que ce projet permettra de concrétiser la libre circulation des biens et des personnes au sein de cet espace.Ont également pris part à cette rencontre un représentant de l'ANIE, du CNFPT ainsi qu’un représentant du ministère des Affaires étrangères.À travers cette initiative, le Maroc réaffirme son engagement pour une Afrique mieux connectée et plus prospère.