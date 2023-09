Maroc : don de 500 000 dollars US d’Afreximbank en faveur des victimes du séisme

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a annoncé ce 19 septembre 2023, une contribution de 500 000 dollars US, pour fournir une aide humanitaire immédiate au Royaume du Maroc, et en particulier aux régions durement touchées d'Al Haouz, Chichaoua, Taroudant, Amizmiz et Marrakech, suite aux ravages causés par un violent tremblement de terre d'une magnitude de 6,8.



Il s'agit du séisme le plus puissant à avoir frappé le centre de la nation, depuis plus d'un siècle, faisant près de 3 000 morts et de nombreux blessés. Les sites historiques et culturels ont également subi de graves dommages et de nombreux citoyens ont été déplacés.



Ce don servira à aider le gouvernement dans ses efforts de relèvement, de secours et de reconstruction. Le soutien permettra également de répondre aux besoins de base (nourriture, eau, vêtements et abris), et de rétablir l'électricité et d'autres services essentiels pour les familles touchées.