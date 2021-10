Maroc : lancement de la rencontre consultative libyenne sur la loi électorale.

Les représentants des deux délégations libyennes, la délégation marocaine, l’envoyé spécial de la mission d’appui des Nations-Unis en Lybie ‘’MANUL’’, Bernardino Léon et l’ambassadeur des Etats-Unis, envoyé spécial des Etats-Unis en Lybie, Ritchard Norland, ont pris part à cette rencontre.



Les discussions ont porté sur l'accélération du processus de dialogue en vue de la finalisation de l'Accord politique libyen, qui doit notamment déboucher sur la formation d'un gouvernement d'entente nationale et l’organisation des élections au 24 décembre 2021.



La rencontre de Rabat était l’occasion pour les deux parties libyennes de favoriser l’intérêt supérieur du pays au détriment des divergences dans les prérogatives et les lois électorales qui existent entre les institutions dirigeantes (la Chambre des représentants et le Haut Conseil d’État).



A l’issue de cette rencontre, les partis libyennes ont salué les efforts louables entrepris par le Maroc dans ce dossier et ont exprimé leur gratitude pour l’hospitalité et l’accueil chaleureux de ce pays, et son soutien permanent pour la stabilité et la sécurité de la Lybie.



De leurs parts, Ritchard Norland et Bernadino Léon ont félicité le Maroc pour ses efforts d’organiser cette rencontre qui revêt une importance capitale pour la Libye et ont espéré dans la perspective, la tenue des scrutins et la formation d’un gouvernement d’union pour le retour à la vie normale.



L’accueil par le Maroc de la réunion consultative sur la loi électorale libyenne intervient, après une série de rounds de dialogue tenus à Rabat (5 cycles de dialogue entre les parties en conflit en Libye) et marqués, notamment, par l’accord sur le mécanisme d’accession aux sept postes de souveraineté prévus dans l’article 15 de l’Accord politique libyen conclu en 2015 à Skhirat.