Maroc : le Roi inaugure un établissement de formation professionnelle de nouvelle génération à Tamesna

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a procédé le 30 mai 2023, à Tamesna, à l'inauguration de la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de la région de Rabat-Salé-Kénitra.



Il s’agit d’un établissement de formation professionnelle de nouvelle génération au service de l’excellence et de l’innovation.



Faisant partie d’un programme global qui prévoit la réalisation de 12 CMC au niveau des différentes régions du Royaume, pour un investissement prévisionnel global de 4,4 milliards de dirhams, la CMC de Rabat-Salé-Kénitra traduit l’intérêt particulier qu’accorde le souverain chérifien au secteur de la formation professionnelle, en tant que levier stratégique de compétitivité économique, et voie prometteuse pour l’insertion professionnelle de la jeunesse.



Elle a été réalisée par l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), en exécution des hautes orientations royales, et conformément à la nouvelle feuille de route relative au développement de la formation professionnelle qui établit de nouveaux critères matériels, pédagogiques et de gouvernance, garantissant une formation de qualité et une certaine convergence entre les formations dispensées et les besoins réels du marché du travail.



Pour qu’elle puisse remplir pleinement sa mission, la Cité des Métiers et des Compétences de Rabat-Salé-Kénitra est dotée d’espaces pédagogiques et de vie, garantissant à la fois le développement des compétences techniques et transversales, ainsi que l’épanouissement des stagiaires.



En fait, la CMC abrite 6 pôles sectoriels dédiés à l’acquisition des compétences métiers, avec 6 plateformes d’application intégrées pour une formation immersive axée sur le "learning by doing", en permettant des mises en situation complexes, proche de la réalité de l’entreprise, tout au long du processus d’apprentissage.



Il en est ainsi du pôle "Industrie" conçu en usine pédagogique qui offre l’avantage de permettre la cohabitation d’une dizaine de spécialités différentes relevant des métiers QHSE, des génies industriel, électrique et mécanique, ainsi que des métiers de l’automobile.



Ce pôle est également doté d’une mini-chaîne de fabrication de bornes de recharge pour les véhicules électriques, une plateforme d’application à taille réelle dont la gestion de la production et de la maintenance est assurée par des équipes pluridisciplinaires de stagiaires relevant des différentes spécialités du pôle.