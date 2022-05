Maroc : une rencontre de la Coalition mondiale contre Daech à Marrakech

Le Maroc agit en faveur de la promotion d’une coopération accrue au niveau du continent africain, à même de développer et de renforcer les capacités de régions du Maghreb et du Sahel pour faire face aux visées expansionnistes de Daech.



À l'invitation conjointe du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et du secrétaire d'État américain, Antony Blinken, Marrakech abrite ce mercredi 11 mai la première réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech. La conférence, intervenant dans un contexte marqué par les changements des modes et stratégies de ce groupe terroriste, notamment en Afrique, voit la participation des représentants de plus de 80 pays et organisations internationales. Elle sera axée sur les défis imposés par le repositionnement de cette organisation dans le continent.



Cette grande rencontre donnera l’occasion de mettre l’accent sur les défis sécuritaires auxquels fait face le continent africain, notamment dans le contexte des tensions sécuritaires et conflits ethniques dans certaines régions en Afrique, plus particulièrement au Sahel et en Libye, ce que cette organisation terroriste tente d’exploiter pour créer de nouveaux foyers du terrorisme et de l’extrémisme.



Le Maroc, considérée comme une référence en matière de lutte contre le terrorisme dans le système des Nations-Unies , a présenté en 2014 lors d’une réunion du Comité contre le Terrorisme au Sahel du Conseil de Sécurité de l’ONU, sa doctrine intégrant la dimension sécuritaire, la croissance économique, le développement humain et la préservation de l’identité culturelle et cultuelle. La stratégie adoptée par le Royaume Chérifien lui a permis de démanteler avec succès de nombreuses cellules terroristes, non seulement au Maroc mais aussi dans son voisinage. Ce qui lui a valu d’être reconnu, au niveau international, en tant que partenaire stable gage de paix et de stabilité.



La coalition mondiale contre Daech a été créée en 2014 avec l’objectif de venir à bout de ce groupe terroriste. Elle rassemble aujourd’hui 83 pays et organisations internationales.



Elle est activement impliquée dans les domaines de la contre-propagande, de la lutte contre le financement du terrorisme, de la lutte contre les combattants terroristes étrangers ainsi que de l’aide à la stabilisation et à la reconstruction des territoires libérés de l’emprise de Daech.



Djimet Wiche, correspondant depuis Marrakech