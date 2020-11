Match Tchad-Guinée : "nous essayerons de défendre notre couleur", Zagal

"Nous sommes venus ici déjà dans l'objectif de jouer, de prendre plaisir et de faire quelque chose", a déclaré mardi le joueur des SAO du Tchad, Mahamat Labo "Zagal", lors d'une conférence de presse d'avant match à Conakry.



L'équipe nationale du Tchad affronte ce mercredi celle de la Guinée dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022.



"On sait très bien que la Guinée est une grande équipe. Demain nous allons sur le terrain et nous essayerons de défendre notre couleur", indique Zagal.



D'après le sélectionneur intérimaire des SAO, Djimta Yamtamadji, l'équipe est jeune et a de l'ambition. "Nous allons nous présenter, non pas comme des challengers mais des outsiders qui vont chercher à avoir leur place", estime-t-il.



"Pour nous, ce n’est pas perdu. On a perdu deux matchs certes mais nous notre ambition c'est de remonter au niveau des autres. Quel que soit la situation, on n'est pas venu en victimes résignées. Le coronavirus nous a amputé un joueur. À notre niveau, les joueurs se valent", souligne le sélectionneur.



Le coup d'envoi du match est prévu à 17 heures (N'Djamena).



Un match retour est prévu le 15 novembre au stade Idriss Mahamat Ouya de N'Djamena.