Mayo Kebbi Ouest : Le Premier ministre apporte son réconfort après le drame de l’école primaire de Pala

Face à cette tragédie, le Premier ministre, Allah-Maye Halina, s'est rendu sur place pour apporter le réconfort et la solidarité du gouvernement aux parents des victimes. Accompagné d'une délégation ministérielle comprenant des représentants des ministères de la santé publique, de l'éducation nationale, de l'action sociale, de l'eau et de l'énergie, ainsi que de la production et de la transformation agricole, le Premier ministre a effectué une visite à Pala pour exprimer le soutien du gouvernement.



L’équipe ministérielle a atterri à 08h40 à l’aérodrome de Pala, où elle a été accueillie par le délégué général du gouvernement, Abdelmanane Khattab, ainsi que par les autorités militaires, religieuses et traditionnelles. Dès son arrivée, le Premier ministre s'est rendu au gouvernorat de la ville pour rencontrer les autorités locales et obtenir des informations sur les circonstances de l’incident. Il s'est ensuite dirigé vers l'hôpital provincial de Pala pour prendre des nouvelles des blessés, apportant des mots de réconfort aux familles affectées. Il a ordonné le transfert d'urgence des blessures graves à N'Djamena pour des soins appropriés.



Le Premier ministre a également visité le site de l'accident pour évaluer les dégâts. Il a promis des enquêtes approfondies pour établir les causes de l’effondrement du mur. Dans un geste de compassion, la délégation a rencontré les parents des victimes dans le premier arrondissement de Pala. Le Premier ministre a annoncé la mise en place de mesures d'assistance, incluant une aide financière et un suivi psychologique pour les élèves rescapés. Une prière a été tenue sur place et des enveloppes ont été remises aux parents ayant perdu leurs enfants dans ce drame. Cette visite a été l'occasion pour le gouvernement de délivrer un message fort de solidarité nationale, manifeste à travers la détermination de prévenir de telles tragédies à l'avenir. Il a été souligné que des efforts seraient déployés pour renforcer la sécurité des infrastructures publiques, particulièrement celles accueillant des enfants, afin d'éviter toute répétition d’un incident aussi tragique.



Ce drame de l'école primaire EGTH centre A restera gravé dans les mémoires, rappelant la fragilité de la vie et l'importance d’assurer un environnement sécurisé pour les jeunes apprenants.