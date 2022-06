Me. Théophile Bongoro : "si le régime pense ruser avec le peuple, le Tchad se délitera"

Le président du Parti pour le rassemblement et l'équité au Tchad (PRET), Me. Théophile Bongoro, s'est exprimé le 4 juin devant ses militants pour présenter un état des lieux de la transition qu'il juge "balbutiante".



De manière prudente, le président du parti affirme que le report du dialogue national inclusif et souverain a été compris "pour que cette chance unique ne laisse aucun tchadien sur le bord de la route". Cependant, "si le régime pense ruser avec le peuple avec l’espoir de l’avoir à l’usure, que ce soit bien compris, sans véritable dialogue, le Tchad se délitera, alors que nous au PRET, nous le voulons debout et réconcilié", indique Me Bongoro Théophile.



"Pour favoriser le climat apaisé en prélude à ce dialogue incontournable, le pouvoir CMT héritage du système MPS doit s’employer tout d’abord à maintenir et promouvoir les libertés publiques, notamment celle de marcher et le signal fort à l’endroit du peuple aujourd’hui, consistera à libérer de leur bagne les six détenus arbitraires de Moussoro", préconise Me. Théophile Bongoro.



"Les autorités de la transition doivent s’abstenir de lancer une fatwa sur les formations politiques sérieuses en retournant contre leurs dirigeants sérieux, les éléments marginaux à la recherche de gains faciles et hâtifs", souligne le président du PRET.