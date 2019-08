Merci, Chargé d’affaires Bell, et bienvenue, Chargé d’affaires Genton !

Le 15 août, l’ambassade des États-Unis a accueilli les partenaires tchadiens et internationaux pour dire adieu au Chargé d’affaires sortant Richard Bell et accueillir le nouveau Chargé d’affaires Thomas Genton. Dans leurs allocutions, tous deux ont souligné l’importance des relations entre les États-Unis et le Tchad, de la coopération sur les questions de sécurité régionale […]

