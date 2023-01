Meurtre du journaliste Martinez Zogo au Cameroun : Amnesty exige une enquête impartiale et efficace

Le journaliste camerounais Martinez Zogo, ancien directeur général de la radio privée Amplitude FM, a été enlevé et tué le 22 janvier. Selon Amnesty International, il dénonçait régulièrement des détournements de fonds présumés par des personnalités connues, notamment du monde des affaires.



Sa mort s'ajoute à la trop longue liste des personnes tuées, violentées, condamnées ou intimidées au Cameroun pour avoir exprimé des violences des droits humains dans une impunité totale.



Amnesty International appelle les autorités à entamer une enquête efficace, approfondie et impartiale pour faire la lumière sur cet événement et à rappeler publiquement l'importance de la liberté d'information et d'expression garantie par les textes nationaux et internationaux.