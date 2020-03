Michael R. Bloomberg intensifie la lutte contre la pandémie mondiale de coronavirus

Quelques jours seulement après le lancement par Mike Bloomberg d'un programme destiné à aider les maires américains à améliorer la lutte contre le coronavirus, Bloomberg Philanthropies a annoncé aujourd'hui des actions et financements supplémentaires pour lutter contre la pandémie à l'échelle mondiale. La nouvelle initiative mondiale de 40 millions de dollars favorisera des mesures immédiates pour prévenir ou ralentir la propagation du COVID-19 dans les pays vulnérables à faible et moyen revenu. Bloomberg Philanthropies s'associera à Vital Strategies, une organisation spécialisée dans la santé mondiale, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour soutenir les efforts de lutte à l'échelle mondiale afin d'aider les pays et les villes à faible revenu à faire face à la pandémie de COVID-19.



Également annoncé aujourd'hui, la première réunion virtuelle de L'initiative locale de lutte contre le coronavirus aura lieu le jeudi 19 mars à 13 heures (heure de l'Est). Plus de 180 villes se joindront aux experts de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health et de la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative pour recevoir les informations les plus récentes sur le virus et une formation de crise pour gérer la pandémie de santé publique. Mike Bloomberg s'adressera aux dirigeants des villes participantes et soulignera que leurs actions rapides au cours des prochaines semaines pourraient bien servir de modèle de lutte pour les villes du monde entier. L'initiative de Bloomberg Philanthropies consistera en une série continue de réunions virtuelles qui fourniront aux dirigeants des villes une assistance technique et une formation tout en leur donnant l'occasion de partager les bonnes pratiques émergentes avec d'autres maires en première ligne de la crise de santé publique.



Bloomberg s'appuie sur ses années de philanthropie, qui lui ont permis d'investir plus de 2,5 milliards de dollars dans des initiatives de santé publique à l'échelle mondiale, et sur son expérience de la gestion des crises de santé publique en tant que maire de New York, notamment en lançant pour la ville un plan de lutte contre la pandémie de grippe et en dirigeant la ville lors de l'épidémie de grippe porcine en 2009 et des épidémies du virus du Nil occidental en 2012.



"Des millions de vies dépendent de la bonne réaction face au coronavirus, tout comme la santé économique et sociale des communautés du monde entier. Nous devons ralentir la transmission du virus et minimiser l'impact de l'épidémie dans tous les pays", a déclaré Michael R. Bloomberg, fondateur de Bloomberg Philanthropies et maire de la ville de New York pendant trois mandats. "Alors que nous lançons cette semaine l'initiative locale de lutte contre le coronavirus ici aux États-Unis, nous créons également un nouvel instrument pour prévenir sa propagation dans le monde entier, en particulier en Afrique. Je sais par expérience, en tant que maire de New York, qu'il est essentiel de donner aux professionnels de la santé publique les outils nécessaires pour protéger le public afin de sauver des vies - et de contribuer à atténuer le type de dommages économiques et sociaux qui pourraient rendre cette crise encore plus dévastatrice pour les familles et les communautés".



Bloomberg Philanthropies s'associera au Dr Tom Frieden, président et directeur général de Resolve to Save Lives, une initiative de l'organisation spécialisée dans la santé mondiale, Vital Strategies, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour aider les pays et les villes à faible revenu à faire face à la pandémie de COVID-19. Resolve to Save Lives travaille avec les pays afin de prévenir 100 millions de décès pour rendre le monde plus sûr contre les épidémies. Le Dr Frieden est également chercheur principal en santé mondiale au Council on Foreign Relations. Il est l'ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et l'ancien commissaire du département de la santé de la ville de New York (pendant les deux premiers mandats du maire Bloomberg).



L'initiative mondiale de lutte contre le coronavirus de Bloomberg Philanthropies, dotée d'un budget de 40 millions de dollars, opérera dans le monde entier, dans les pays à faibles et moyens revenus, pour soutenir les équipes de réponse rapide qui seront déployées pour prévenir et détecter l'infection ; former les travailleurs de la santé de première ligne à la prévention et au contrôle de l'infection ; développer des réseaux de laboratoires pour gérer et transporter les échantillons vers les laboratoires centraux pour le diagnostic du COVID-19 ; mesurer l'acceptation et l'impact des stratégies de confinement telles que les fermetures d'écoles et d'églises et l'annulation des rassemblements de masse par des sondages rapides par téléphone portable ; fournir un soutien en matière de communication, notamment par des campagnes d'éducation du public ; et apporter une expertise technique aux organisations de santé mondiales et régionales. Cette initiative mondiale de lutte contre le coronavirus de Bloomberg Philanthropies viendra compléter le financement récemment annoncé par la Fondation Bill & Melinda Gates, qui vise à accélérer la lutte contre le COVID-19 dans les pays à faible et moyen revenu.



L'initiative mondiale de lutte contre le coronavirus sera fortement axée sur les nations africaines, mais s'étendra également au-delà pour soutenir les maires et les gouvernements municipaux du monde entier qui font partie du Partenariat pour des villes en bonne santé, fondé en 2017 par Bloomberg Philanthropies en partenariat avec l'OMS et Vital Strategies.



Le réseau de 70 villes du Partenariat pour des villes en bonne santé se consacre à la mise en œuvre d'interventions visant à réduire les maladies non transmissibles (MNT) ou les blessures résultant d'accidents de la route. Les données du COVID-19 ont montré que les personnes les plus vulnérables sont celles qui vivent déjà avec des maladies non transmissibles majeures comme les maladies cardiaques et le diabète, et que les fumeurs sont potentiellement plus susceptibles de développer et de mourir du COVID-19. Cette nouvelle initiative s'appuiera sur les relations et les programmes existants avec les dirigeants des villes du monde entier pour fournir des informations et des outils actualisés de prévention et d'atténuation, y compris les enseignements tirés de l'initiative locale de lutte contre le coronavirus pour les maires américains.



L'OMS a déclaré la semaine dernière une pandémie de COVID-19, signalant des niveaux alarmants de propagation et de gravité, et des niveaux alarmants d'inaction. Au 16 mars, on comptait plus de 168 000 cas dans le monde, et 6 610 décès ont été enregistrés. Plus de 3 400 cas de COVID-19 ont été diagnostiqués aux États-Unis, avec 68 décès. La situation dans la région africaine de l'OMS - 160 cas confirmés et 3 décès enregistrés - justifie l'urgence d'une stratégie globale et des ressources essentielles pour prévenir les infections et sauver des vies.



"Une crise sanitaire mondiale sans précédent exige une solidarité mondiale sans précédent", a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. "J'apprécie le soutien que Bloomberg Philanthropies apporte à l'OMS et à l'effort mondial de lutte, qui contribuera à prévenir les infections et à sauver des vies".



"Nous avons le temps de nous associer aux ministères de la santé d'Afrique subsaharienne pour protéger leur population contre une maladie qui pourrait tuer à la fois par des infections et par la perturbation des services de santé", a déclaré le Dr Tom Frieden, président et directeur général de Resolve to Save Lives, une initiative de l'organisation de santé mondiale Vital Strategies. "De l'Ebola au H1N1, nous savons plus que jamais comment minimiser le risque d'épidémies, en particulier dans les pays à faible et moyen revenu. Avec le soutien du maire Bloomberg, nous pouvons contribuer à atténuer les pires effets du coronavirus en Afrique".



"L'annonce d'aujourd'hui fait passer nos efforts de lutte contre le coronavirus de la scène américaine à la scène mondiale. Les dirigeants des villes et des pays, qu'ils se trouvent en Amérique ou dans les pays à faible et moyen revenu où nous effectuons une grande partie de notre travail, ont besoin d'un soutien urgent pour renforcer la protection de leur population", a déclaré le Dr Kelly Henning, qui dirige le programme de santé publique chez Bloomberg Philanthropies. "Il est essentiel que le virus soit maîtrisé le plus rapidement possible".



"Il n'y a pas de temps à perdre", a déclaré José Luis Castro, président et directeur général de Vital Strategies. "Nous félicitons le maire Bloomberg pour le dynamisme de ses actions philanthropiques dans la prise en charge de cette crise de santé publique sans précédent. Avec ce soutien, Vital Strategies et son initiative Resolve to Save Lives feront tout ce qui est en leur pouvoir pour renforcer les efforts des pays pour faire face à la crise et consolider les systèmes de santé".