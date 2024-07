Migrations irrégulières : les États-Unis élargissent la restriction des visas

Les États-Unis élargissent leur politique de restriction des visas, au titre de la loi sur l’immigration et la nationalité (INA) qui limite la délivrance de visas aux personnes qui facilitent les migrations irrégulières vers les États-Unis, et tirent profit de l’exploitation de migrants vulnérables.



« Notre politique élargie s’appliquera désormais également aux dirigeants d’agences de voyage et de voyagistes qui fournissent des services de voyage destinés principalement aux migrants en situation irrégulière se rendant aux États-Unis », informe le département d’État des États-Unis, dans un communiqué publié le 9 juillet 2024.



Parallèlement à la mise en place de cette politique élargie, « nous continuerons à appliquer les restrictions en matière de visas à l’encontre des responsables de services de transport sans scrupules, dans le cadre de notre campagne plus large, visant à éliminer les pratiques d’exploitation à l’intérieur et au-delà du continent américain, en collaboration avec des partenaires des secteurs gouvernemental et privé. Personne ne devrait profiter des migrants vulnérables, qu’il s’agisse de passeurs, d’entreprises privées, de fonctionnaires ou de qui que ce soit d’autre », ajoute le département d’État des États-Unis.



Cette action s’inscrit dans le cadre élargi d’une politique du département d’État annoncée en février 2024 et qui a remplacé une politique antérieure annoncée en novembre 2023.



La politique visait auparavant les cadres supérieurs des entreprises fournissant des services de transport par voie terrestre, maritime ou aérienne, et couvrira désormais également les cadres supérieurs des agences de voyage et des voyagistes.