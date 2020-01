Minute de vérité : Qu’est-ce qui stimule la croissance rapide des hôtels en Afrique de l’Ouest ?

Aujourd'hui, l'Afrique est considérée comme l'une des régions les plus prometteuses pour les développeurs hôteliers. Outre les petites chaînes et les indépendants, quatre groupes hôteliers mondiaux arrivent en tête sur le continent au cours des quatre derniers trimestres. En septembre 2019, Accor, Hilton, Marriott International et Radisson Hotel Group ont ouvert 2800 chambres et signé des contrats pour 6600 chambres. A travers l’Afrique, le développement hôtelier reste conséquent dans la plupart des économies avancées, comme le Maroc et l'Afrique du Sud; et les projets se multiplient en Afrique de l'Est, notamment en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. En Afrique de l'Ouest, le Nigeria est de retour sur la scène du développement grâce à l'émergence de destinations régionales au-delà d'Abuja et de Lagos. L'Afrique francophone évolue également rapidement. Le Ministère du tourisme de Côte d’Ivoire a lancé un plan national ambitieux de développement touristique intitulé « Sublime Côte d’Ivoire », et a déjà annoncé une enveloppe d’ investissement de plus d’un milliard de dollars . Le Sénégal est l'autre star régionale, avec des programmes locaux comme Diamnadio, Lac Rose près de Dakar et Pointe Sarene. Le Bénin, le Cameroun, la Guinée, le Niger et le Togo commencent aussi à développer activement leur secteur hôtelier.

Maintenant, dans une interview, Philippe Doizelet, associé directeur, hôtels, Horwath HTL, le premier consultant de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, en collaboration avec le Forum de l'Investissement Hôtelier en Afrique (FIHA), la première conférence sur l'investissement hôtelier en Afrique francophone, a identifié quatre facteurs fondamentaux qui alimentent un flux croissant d'investissements dans le secteur hôtelier en Afrique de l'Ouest. Ce sont: la connectivité aérienne, une meilleure croissance économique, la monnaie et la démographie.

Au cours des dernières années, de nouvelles liaisons aériennes ont transformé les voyages à destination et en provenance de l'Afrique de l'Ouest, ce qui, selon Philippe Doizelet, directeur adjoint de Horwath HTL, a changé la donne : «Auparavant, les principaux hubs pour les vols entre les pays d'Afrique de l'Ouest étaient Paris et Casablanca. Cependant, grâce à la croissance rapide d'Ethiopian Airlines et d'autres transporteurs, comme Emirates, Kenya Airways et Turkish, la situation a changé; et de nouveaux itinéraires sont proposés aux voyageurs. Par exemple, il est désormais possible de voler directement de New York à Abidjan, où se trouve la Banque africaine de développement, ou à Lomé, où se trouve la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BOAD)… et avec la multiplication des voyages, le commerce augmente et Selon l'OMT, les arrivées de touristes internationaux en Afrique ont cru de 7% en 2018, l'un des taux de croissance les plus rapides au monde avec l'Asie de l'Est et le Pacifique. L'analyste des données de vol, ForwardKeys, a récemment confirmé que cette tendance se poursuivait. En 2019, l'aviation africaine a connu un essor de 7,5% , ce qui la place en tête des secteurs à plus forte croissance pour le premier trimestre 2020. Au 1er janvier, les réservations internationales pour l'étranger avaient augmenté de 12,5%, de 10,0% vers d’autres pays africains et de 13,5% vers le reste du monde. monde. En tant que destination, l'Afrique devrait également bien se porter, les réservations en provenance d'autres continents ayant actuellement augmenté de 12,9%.

Le deuxième facteur est la croissance économique supérieure de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, qui se développent beaucoup plus rapidement que la plupart des économies les plus avancées du monde. Selon les données de la Banque mondiale pour 2018, plusieurs pays, comme le Bénin, le Burkina Faso, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Sénégal connaissent une croissance égale ou supérieure à 6% par an , plus du double de la moyenne mondiale qui est à 3%. C'est là un attrait majeur pour les investisseurs internationaux. Mais ce n’est pas tout; à mesure que la prospérité augmente au niveau national, il en va de même pour l'industrie locale des services financiers. On cherche ensuite à investir l'argent des clients; une bonne partie de ce capital se concentre sur des projets immobiliers et, en retour, sur de nouvelles infrastructures nationales. Au fur et à mesure que ces projets se concrétisent, une plus grande prospérité s’ensuit, ce qui génère un cycle vertueux qui agit comme un catalyseur pour le développement économique.

La monnaie est le troisième facteur. Plus tard cette année, on devrait abandonner le franc CFA, qui est indexé sur l'euro, et 15 pays d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) devraient adopter l'Eco, une nouvelle monnaie commune flottante, conçue pour réduire le coût des affaires entre ces pays et ainsi accroître le commerce. Cependant, bien qu'il existe un grand enthousiasme pour l'Eco, il faut toutefois émettre des réserves parce que les économies des pays participants sont à différents stades de développement et les gouvernements pourraient avoir du mal à adhérer aux directives convenues pour gérer leurs économies.

Le quatrième facteur est la démographie. La population est jeune et connaît la croissance la plus rapide de toutes les grandes régions du monde. Selon Philippe Doizelet, elle se caractérise également par une soif d'apprendre et une confiance en l'avenir. «Les gens voient leur niveau de vie s'améliorer et sont désireux de saisir les opportunités. Nous voyons cet état d'esprit reflété dans toute l'industrie hôtelière; c'est incroyablement rafraîchissant et cela attire les entreprises », a-t-il déclaré.

Cependant, l'image n'est pas toute rose. Horwath HTL identifie également quatre facteurs qui menacent le progrès économique; ce sont les questions de sécurité, l'agenda politique, la gouvernance et l'augmentation de la dette publique. Bien que l'Afrique traverse aujourd'hui beaucoup moins de conflits qu'il y a trois ou quatre décennies, lorsque la plupart des pays africains connaissaient la guerre, certaines parties du Sahel sont toujours soumises à des menaces pour la sécurité. Sur le plan politique, bien que la démocratie continue de s’étendre, elle n’est pas encore la règle générale partout, surtout lors des grandes élections. Troisièmement, il y a le problème de la gouvernance. Philippe Doizelet explique: «Quand les gens sont pauvres et que l'État est faible, il y a de la corruption, mais je ne suis pas convaincu que c'est bien pire que dans d'autres parties du monde.» La quatrième préoccupation est l'augmentation de la dette publique, qui a été contractée sous forme de prêts à long terme auprès des Chinois pour construire des infrastructures. Cela dit, le ratio dette / PIB de nombreux États d'Afrique de l'Ouest est encore inférieur à celui de nombreux pays hautement développés.

Matthew Weihs, directeur général de Bench Events, qui organise le FIHA, de conclure: «L'Afrique n'est pas l'endroit le plus facile pour faire des affaires, mais c'est un défi incroyablement stimulant car les opportunités l'emportent largement sur les menaces. Chaque fois que nous organisons un forum d'investissement hôtelier, je vois de nouvelles ouvertures d'hôtels annoncées et je rencontre de nouveaux acteurs désireux d'entrer sur le marché. Les délégués du FIHA construisent littéralement l'avenir de l'Afrique sous nos yeux et toute personne qui assiste à la conférence a la possibilité de participer. » Le FIHA aura lieu au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Abidjan, du 23 au 25 mars.

