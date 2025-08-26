Alwihda Info
TCHAD

Moov Africa Tchad, sponsor officiel de la 2ᵉ édition du Concours National d’Éloquence


Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Août 2025


L’Association Al-Tchad a le plaisir d’annoncer que Moov Africa Tchad devient le sponsor officiel de la 2ᵉ édition du Concours National d’Éloquence (CNE).


Moov Africa Tchad, sponsor officiel de la 2ᵉ édition du Concours National d’Éloquence
Prévue pour le 06 septembre 2025 dans la Grande Salle du Ministère des Affaires étrangères, la grande finale du CNE rassemblera les meilleures équipes issues des institutions universitaires et académiques du pays. 

Ce rendez-vous constitue une véritable célébration de l’éloquence, de l’intelligence et de l’engagement citoyen de la jeunesse tchadienne.

À travers ce partenariat, Moov Africa Tchad réaffirme son engagement en faveur de la jeunesse, de l’éducation et du développement d’un Tchad prospère. 

Le soutien de cette entreprise de référence donnera à cette compétition une dimension encore plus marquante et contribuera à son rayonnement national.

L’Association Al-Tchad exprime sa profonde gratitude à Moov Africa Tchad pour cette marque de confiance et d’accompagnement, et invite le public à se joindre nombreux à cette grande finale où la jeunesse tchadienne fera vibrer la parole.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
