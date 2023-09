Moussa Faki se réjouit de l’entrée de l’UA au G20

« Je me réjouis de l’entrée de l’UA au G20. Cette adhésion pour laquelle nous nous sommes mobilisés offrira un cadre propice pour amplifier le plaidoyer en faveur du continent et pour son efficace contribution à relever les défis mondiaux », a annoncé sur Twitter, samedi, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine.



Selon Bloomberg, le G20 qui se réunit ce week-end en Inde a décidé d'accorder le statut de membre permanent à l'Union africaine, équivalent à celui de l'Union européenne. Cette décision selon l'agence de presse Bloomberg, offrirait à l'Union africaine le même statut que l'Union européenne (UE), actuellement considérée comme une « organisation internationale invitée ».



En plus de l’UE, les 19 économies mondiales les plus fortes font partie du groupe du G20. Ce groupe offre un forum central pour la coopération économique internationale et s’intéresse également à d’autres thématiques globales telles que la lutte contre le terrorisme, la protection du climat ou les guerres.