Mozambique : L'insurrection islamiste continue de faire des ravages

La crise humanitaire au Mozambique, et plus particulièrement dans la province de Cabo Delgado, continue de s'aggraver. Depuis 2017, l'insurrection islamiste menée par le groupe Ansar al-Sunna a semé la terreur et le chaos dans la région, forçant des milliers de personnes à fuir leurs foyers.





Un bilan humain lourd





Selon un rapport de l'organisation Save the Children, plus de 99 000 personnes, dont une majorité d'enfants, ont été déplacées en 2024 en raison de cette violence. Ces populations se retrouvent souvent dans des conditions de vie précaires, privées de leurs biens et de leurs moyens de subsistance.





L'éducation, un secteur particulièrement touché





L'insécurité a également eu de lourdes conséquences sur le secteur de l'éducation. Plus de 100 écoles ont dû fermer leurs portes, privant ainsi des milliers d'enfants de leur droit à l'éducation. Cette situation risque d'avoir des conséquences à long terme sur le développement de la région.





Un appel à la solidarité internationale



Face à cette crise humanitaire sans précédent, il est urgent que la communauté internationale intensifie son aide au Mozambique. Les efforts doivent se concentrer sur la lutte contre les groupes armés, la protection des civils, l'assistance humanitaire et la reconstruction des zones touchées par le conflit.