TCHAD

N'Djamena : 'AGIR pour le 9ème arrondissement' offre des cadeaux aux premiers bébés de l'année

Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 1 Janvier 2024

L'association AGIR pour le 9ème arrondissement a organisé, le lundi 1er janvier, une série de remises de cadeaux aux mamans et aux 10 premiers nouveaux-nés du 1er janvier 2024 dans chaque hôpital et centre qu'elle a visité. Il s'agit de l'hôpital Le Bon Samaritain de Walia, du centre de santé Cacula Santé Mère Teresa et de l'hôpital de district de Toukra.