TCHAD

N’Djamena : Angabo paralysé par les eaux, les habitants réclament secours


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 27 Août 2025


N’Djamena, 8ᵉ arrondissement – Comme chaque saison des pluies, les habitants du quartier Angabo, notamment autour de la rue Chari Maire, vivent une situation de détresse. La voie d’accès principale est inondée et devenue impraticable à cause des eaux stagnantes. Face à l’inaction des autorités, les riverains s’organisent tant bien que mal, en recourant aux charrettes pour assurer leurs déplacements.


N’Djamena : Angabo paralysé par les eaux, les habitants réclament secours
Dembélé témoigne : « Chaque année, notre quartier est sous l’eau. Il n’y a qu’une seule rue par laquelle on peut passer : la rue Chari Maire. Mais avec les pluies, elle est complètement bloquée. Cette situation provoque des maladies comme le paludisme et les rhumatismes. Le maire a fait de son mieux, mais ce n’est pas suffisant. Nous demandons au chef de l’État de nous venir en aide. »

Face à cette situation alarmante, les jeunes du quartier ont improvisé une solution : installer des charrettes à l’entrée de la rue inondée pour permettre aux habitants de traverser… contre 50 francs CFA. Une alternative rudimentaire mais devenue indispensable pour les déplacements quotidiens.

Mahamat, un jeune du quartier, explique : « Même les pirogues ne peuvent pas passer par ici. Il n’y a que les charrettes qui circulent. Certaines femmes âgées ne peuvent même pas y monter. On remercie les jeunes pour cette initiative, mais ce n’est pas une solution durable. L’État ne pense pas à nous, nous voulons une vraie solution. »

Les habitants regrettent aussi l’absence de leur ancien maire. Saleh confie : « Notre ancien maire utilisait ses propres moyens pour arranger la rue, avec l’aide des jeunes du quartier. Cette année, personne ne pense à nous. On ne demande pas grand-chose, juste qu’on s’occupe de nous. »

Entre la propagation de maladies, l’isolement du quartier et le manque de solutions concrètes, les habitants d’Angabo – Chari Maire appellent le maire du 8ᵉ arrondissement et le chef de l’État à une intervention urgente pour mettre fin à ce calvaire récurrent.


