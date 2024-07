Enquête N'Djamena : Caniveaux transformés en dépotoirs et dallettes volées, un défi à l'assainissement urbain

Par Temandang Gontran - 13 Juillet 2024



Des comportements irresponsables qui mettent en péril la sécurité et la santé des populations.

Dans les rues de Ndjamena, un spectacle désolant s'offre aux yeux des habitants : les caniveaux, conçus pour l'évacuation des eaux pluviales, sont transformés en dépotoirs à ciel ouvert et les dallettes qui les recouvrent sont victimes de vols récurrents. Ces pratiques irresponsables engendrent des conséquences graves, tant sur le plan de la sécurité publique que de la santé des populations.



Des caniveaux obstrués, un danger pour tous



Le dépôt d'ordures dans les caniveaux les obstrue, empêchant l'écoulement normal des eaux pluviales. En période de fortes pluies, ces caniveaux débordent, provoquant des inondations qui menacent les habitations et les infrastructures. Les conducteurs d'engins et les piétons, quant à eux, sont exposés à des risques d'accidents accrus à cause des caniveaux à ciel ouvert.



Dallettes volées : un manque de respect pour le bien public



Le vol des dallettes qui recouvrent les caniveaux est un acte de vandalisme qui témoigne d'un manque flagrant de respect pour le bien public. Ces dallettes, financées par l'État, sont essentielles pour la sécurité des usagers et l'assainissement de la ville. Leur disparition entraîne des coûts supplémentaires pour les autorités et retarde les travaux d'entretien des infrastructures.



Un appel à la responsabilité collective



Face à ces comportements inacceptables, il est urgent que chaque citoyen prenne conscience de ses responsabilités. Il est indispensable de respecter les caniveaux en ne jetant aucun déchet à l'intérieur et en préservant les dallettes qui les recouvrent. La propreté de la ville est l'affaire de tous et chacun doit contribuer à la maintenir.



Des solutions pour un assainissement efficace



Pour lutter contre ces fléaux, des mesures concrètes doivent être mises en place. Les autorités doivent renforcer les campagnes de sensibilisation pour conscientiser les populations sur l'importance de l'assainissement urbain. Des sanctions exemplaires doivent être prises contre les auteurs de vols de dallettes et de dépôts sauvages d'ordures.



En outre, il est essentiel de mettre en place des systèmes de collecte des ordures ménagères efficaces et accessibles à tous. Des poubelles publiques doivent être installées en nombre suffisant et des collectes régulières doivent être organisées.



Enfin, il est important de favoriser l'implication des citoyens dans les actions d'assainissement. Des initiatives citoyennes peuvent être encouragées et soutenues par les autorités.



Ensemble, construisons une ville propre et sûre pour tous !





Dans la même rubrique :